Клюкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1919
Дата смерти02.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Николай
Рождение ребёнка
29.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пётр
Смерть
02.01.1997
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область