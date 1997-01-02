Клюкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1919

Дата смерти

02.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Николай

Рождение ребёнка
29.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пётр

Смерть
02.01.1997
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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