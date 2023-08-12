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Лямин Владимир Михайлович

Место рождения

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область

Дата рождения

08.05.1939

Дата смерти

12.08.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1939

Отец: Лямин Михаил Иосифович

Мать: Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямина (Теплякова) Наталия Павловна

Рождение ребёнка
21.12.1974

Дочь: Тюмина (Лямина) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Лямина (Теплякова) Наталия Павловна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.12.1975

Сын: Лямин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Лямина (Теплякова) Наталия Павловна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
12.08.2023
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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