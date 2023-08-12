Лямин Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.05.1939
Дата смерти12.08.2023
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1974
Дочь: Тюмина (Лямина) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Лямина (Теплякова) Наталия Павловна
Рождение ребёнка
31.12.1975
Сын: Лямин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Лямина (Теплякова) Наталия Павловна
Смерть
12.08.2023