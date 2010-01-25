Варачева (Родионова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варачева (Родионова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

25.01.2010

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Родионов Яков Иванович

Мать: Родионова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варачев Николай П

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варачев Николай П

Смерть
25.01.2010
Москва, Россия
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