Варачева (Родионова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти25.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Родионов Яков Иванович
Мать: Родионова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варачев Николай П
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варачев Николай П
Смерть
25.01.2010
Москва, Россия