Коновалова Агафья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Агафья Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Коновалов Иван Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Григорьевич

Сухарево, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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