Коновалова Агафья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Коновалов Иван Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Григорьевич
Сухарево, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно