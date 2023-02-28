Агриппина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Василий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ефрем Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Тимофеевич
Смерть
Неизвестно