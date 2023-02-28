Агриппина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Игнатьевна

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Место рождения

Павельцево, Клин, Московская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Павельцево, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Тимофеевич

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Василий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Тимофеевич

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ефрем Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Тимофеевич

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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