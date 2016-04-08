Калинин Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения25.01.1955
Дата смерти08.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1955
Бракосочетание
19.05.1979
Рождение ребёнка
26.02.1980
Дочь: Крайнова Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Калинина Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
10.02.1984
Дочь: Калинина Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Калинина Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
10.02.1984
Дочь: Калинина Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Калинина Людмила Алексеевна
Смерть
08.04.2016