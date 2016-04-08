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Калинин Григорий Павлович

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

25.01.1955

Дата смерти

08.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1955

Отец: Калинин Павел Григорьевич

Мать: Калинина Анна Григорьевна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
19.05.1979

Жена: Калинина Людмила Алексеевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
26.02.1980

Дочь: Крайнова Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Калинина Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
10.02.1984

Дочь: Калинина Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Калинина Людмила Алексеевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
10.02.1984

Дочь: Калинина Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Калинина Людмила Алексеевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
08.04.2016
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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