Харланова-Кондрашова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова-Кондрашова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Харланова-Кондрашова Мавра Евпатьевна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Евпатий Гаврилович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов-Кондрашов Евпатий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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