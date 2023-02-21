Горбунова Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1990
Сын: Малышев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Малышев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малышев Александр Владимирович