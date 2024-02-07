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Петров Андрей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905

Отец: Петров Антоний Фотеевич

Мать: Петрова Васса Иосифовна

Рождение ребёнка
15.09.1935

Дочь: Галкина Вера Андреевна

Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна

Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай Андреевич

Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Петр Андреевич

Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна

Смерть
Неизвестно
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