Петров Андрей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905
Отец: Петров Антоний Фотеевич
Мать: Петрова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
15.09.1935
Дочь: Галкина Вера Андреевна
Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна
Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Петрова Устиния Ивановна
Смерть
Неизвестно