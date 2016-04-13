Федорова (Зайцева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Зайцева) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1948

Дата смерти

13.04.2016

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1948

Отец: Зайцев Петр

Мать: Зайцева (Шустикова) Вера

Рождение ребёнка
13.04.1969

Сын: Федоров Александр

Отец ребёнка: Федоров Петр

Рождение ребёнка
26.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Петр

Смерть
13.04.2016
Причина смерти: Болезнь

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