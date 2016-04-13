Федорова (Зайцева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1948
Дата смерти13.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1948
Отец: Зайцев Петр
Мать: Зайцева (Шустикова) Вера
Рождение ребёнка
13.04.1969
Сын: Федоров Александр
Отец ребёнка: Федоров Петр
Рождение ребёнка
26.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Петр
Смерть
13.04.2016
Причина смерти: Болезнь