Горчакова (Татаринцева) Фекла Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Татаринцева) Фекла Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Татаринцев Герасим Иванович

Мать: Татаринцева (Байкулова) Христиния Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Федор

Рождение ребёнка
1935

Сын: Горчаков Анатолий

Отец ребёнка: Горчаков Федор

Рождение ребёнка
?.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горчаков Федор

Смерть
Неизвестно

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