Горчакова (Татаринцева) Фекла Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горчаков Федор
Рождение ребёнка
1935
Сын: Горчаков Анатолий
Отец ребёнка: Горчаков Федор
Рождение ребёнка
?.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горчаков Федор
Смерть
Неизвестно