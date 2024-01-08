Войнова Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войнова Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войнов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Войнов Николай

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войнов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Войнов Николай

Смерть
Неизвестно

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