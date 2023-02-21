Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2000

Дочь: Алина

Мать ребёнка: Усич Наталья

Рождение ребёнка
26.12.2018

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: Усич Наталья

Рождение ребёнка
15.02.2020

Сын: Усич Степан

Мать ребёнка: Усич Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усич Наталья

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