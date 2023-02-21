Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.2000
Дочь: Алина
Мать ребёнка: Усич Наталья
Рождение ребёнка
26.12.2018
Дочь: Маргарита
Мать ребёнка: Усич Наталья
Рождение ребёнка
15.02.2020
Сын: Усич Степан
Мать ребёнка: Усич Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усич Наталья