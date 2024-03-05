Текаева (Фонина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текаева (Фонина) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фонин Василий Петрович

Мать: Фонина Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Текаев Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Текаев Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Текаев Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Текаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Текаев Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Текаев Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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