Текаева (Фонина) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фонин Василий Петрович
Мать: Фонина Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Текаев Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно