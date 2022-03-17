Капкунова Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1936
Дата смерти17.03.2022
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936
Отец: Кульнин Михаил Федорович
Мать: Кульнина Александра
Рождение ребёнка
01.08.1964
Дочь: Дудочкина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Капкунов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.09.1965
Дочь: Смирнова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Капкунов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.12.1966
Сын: Капкунов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Капкунов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.12.1966
Дочь: Митронина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Капкунов Василий Сергеевич
Смерть
17.03.2022