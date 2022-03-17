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Капкунова Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1936

Дата смерти

17.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936

Отец: Кульнин Михаил Федорович

Мать: Кульнина Александра

Бракосочетание
1963

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.08.1964

Дочь: Дудочкина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Капкунов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
03.09.1965

Дочь: Смирнова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Капкунов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
27.12.1966

Сын: Капкунов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Капкунов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
27.12.1966

Дочь: Митронина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Капкунов Василий Сергеевич

Смерть
17.03.2022
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