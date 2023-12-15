Сакович Розалия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович Розалия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Сакович Клементий Григорьевич

Отец ребёнка: Сакович Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Сакович) Праскевия Григорьевна

Отец ребёнка: Сакович Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1859

Сын: Сакович Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Сакович Григорий Николаевич

Речки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 17.09.1861

Дочь: (Сакович) София Григорьевна

Отец ребёнка: Сакович Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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