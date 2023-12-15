Сакович Розалия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Сакович Клементий Григорьевич
Отец ребёнка: Сакович Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Сакович) Праскевия Григорьевна
Отец ребёнка: Сакович Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
03.02.1859
Сын: Сакович Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Сакович Григорий Николаевич
Речки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 17.09.1861
Дочь: (Сакович) София Григорьевна
Отец ребёнка: Сакович Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно