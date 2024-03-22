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Коротких Варвара Ильинична

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Место рождения

Дмитряшевка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

22.11.1897

Дата смерти

06.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1897

Отец: Коротких Илья Петрович

Мать: Мария Ильинична

Дмитряшевка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Около 1913

Муж: Родионов Иван Дмитриевич

Дмитряшевка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Родионов Игнат Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Дмитриевич

Дмитряшевка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дедов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1924

Дочь: Горшенева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1927

Дочь: Гречишникова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1929

Дочь: Алексеева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович

Дмитряшевка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1932

Дочь: Лапердина Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Зенищева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Григорий Иванович

Смерть
06.02.1957
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