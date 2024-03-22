Коротких Варвара Ильинична
Место рождения
Дата рождения22.11.1897
Дата смерти06.02.1957
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1897
Отец: Коротких Илья Петрович
Мать: Мария Ильинична
Бракосочетание
Около 1913
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Родионов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1924
Дочь: Горшенева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1927
Дочь: Гречишникова Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1929
Дочь: Алексеева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1932
Дочь: Лапердина Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Зенищева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1957