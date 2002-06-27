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Устьянцев Петр

Место рождения

Алтайский край, Змеиногорский район, с.Барановка (займка)

Дата рождения

12.07.1938

Дата смерти

27.06.2002

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1938

Отец: Устьянцев Алексей

Мать: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2002
Причина смерти: Сердечный приступ

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