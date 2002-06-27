Устьянцев Петр
Место рожденияАлтайский край, Змеиногорский район, с.Барановка (займка)
Дата рождения12.07.1938
Дата смерти27.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.06.2002
Причина смерти: Сердечный приступ