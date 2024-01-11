Кочнева Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочнева Параскева Григорьевна

Кочнева Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кочнев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Кочнев Василий Тарасиевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кочнев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кочнев Василий Тарасиевич

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Кочнев Василий Тарасиевич

Смерть
1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close