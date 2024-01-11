Кочнева Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кочнев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Кочнев Василий Тарасиевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кочнев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кочнев Василий Тарасиевич
Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнев Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Кочнев Василий Тарасиевич
Смерть
1948