Стешка Сенька
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куземка Сараев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1657
Сын: Алексей Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Федотка
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Афонасей Семенов Афонка Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно