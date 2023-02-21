Стешка Сенька — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешка Сенька

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куземка Сараев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1657

Сын: Алексей Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Федотка

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Афонасей Семенов Афонка Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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