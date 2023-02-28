Исар (Аронов) Исаак Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.02.1896
Дата смерти18.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1896
Отец: Аронов Хаим Вульф Беркович
Мать: Аронова Цира Ицковна
Работа или профессия
С 1912 по 1915
Бракосочетание
13.05.1920
Работа или профессия
С 1921 по 1922
Образование
С 1922 по 1926
Рождение ребёнка
21.08.1923
Дочь: Голосовская Луиза Исааковна
Мать ребёнка: Исар Евгения (Геня) Львовна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Исар Нинель Исааковна
Мать ребёнка: Исар Евгения (Геня) Львовна
Работа или профессия
С 1925
Рождение ребёнка
06.08.1929
Мать ребёнка: Исар Евгения (Геня) Львовна
Смерть
18.08.1942
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край