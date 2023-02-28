Исар (Аронов) Исаак Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исар (Аронов) Исаак Владимирович

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

09.02.1896

Дата смерти

18.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1896

Отец: Аронов Хаим Вульф Беркович

Мать: Аронова Цира Ицковна

Гомель, Гомельская область
Работа или профессия
С 1912 по 1915
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
13.05.1920

Жена: Исар Евгения (Геня) Львовна

Гомель, Гомельская область
Работа или профессия
С 1921 по 1922
Киев, Киевский уезд
Образование
С 1922 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.08.1923

Дочь: Голосовская Луиза Исааковна

Мать ребёнка: Исар Евгения (Геня) Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Исар Нинель Исааковна

Мать ребёнка: Исар Евгения (Геня) Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1925
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1929

Сын: Исар Август Исаакович

Мать ребёнка: Исар Евгения (Геня) Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.08.1942
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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