Мелекозёров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелекозёров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелкозёров ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1923

Сын: Мелкозёров Георгий Александрович

Мать ребёнка: Мелкозёрова Агния Андреевна

Рождение ребёнка
27.03.1945

Сын: Мелкозёров Виктор Александрович

Мать ребёнка: Мелкозёрова Агния Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелкозёрова Клара Александровна

Мать ребёнка: Мелкозёрова Агния Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелкозёров Лев Александрович

Мать ребёнка: Мелкозёрова Агния Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабикова Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Мелкозёрова Агния Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелкозёрова Агния Андреевна

Смерть
Неизвестно
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