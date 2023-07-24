Мелекозёров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелкозёров ?
Рождение ребёнка
15.08.1923
Сын: Мелкозёров Георгий Александрович
Мать ребёнка: Мелкозёрова Агния Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1945
Сын: Мелкозёров Виктор Александрович
Мать ребёнка: Мелкозёрова Агния Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелкозёрова Клара Александровна
Мать ребёнка: Мелкозёрова Агния Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелкозёров Лев Александрович
Мать ребёнка: Мелкозёрова Агния Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабикова Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Мелкозёрова Агния Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно