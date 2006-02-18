Карманов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1950
Дата смерти18.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1950
Отец: Карманов Георгий
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
18.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.2006