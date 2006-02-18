Карманов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманов Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1950

Дата смерти

18.02.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1950

Отец: Карманов Георгий

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
18.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.2006
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