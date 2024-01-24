Щапова (Лямошкина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1901
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
14.03.1902
Дочь: Щапова Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Щапов Георгий Авксентьевич
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно