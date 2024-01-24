Щапова (Лямошкина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапова (Лямошкина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Исаков Остров, Шемогодская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаков Остров, Шемогодская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
11.05.1901

Муж: Щапов Георгий Авксентьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
14.03.1902

Дочь: Щапова Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Щапов Георгий Авксентьевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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