Кромский Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кромский Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кромский Николай

Мать: ?

Рождение ребёнка
04.01.1911

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Кромская Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
20.10.1915

Сын: Кромский Яков

Мать ребёнка: Кромская Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кромский Иван

Мать ребёнка: Кромская Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кромская Пелагея Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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