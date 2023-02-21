Кромский Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кромский Николай
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.01.1911
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Кромская Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
20.10.1915
Сын: Кромский Яков
Мать ребёнка: Кромская Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кромский Иван
Мать ребёнка: Кромская Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно