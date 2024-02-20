Кундухов Айтег Мырзаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кундухов Айтег Мырзаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кундухов Мырза

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кундухов Магомет-Гирей Айтегович

Мать ребёнка: Кундухова Ездек Султан-Мурадовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кундухов Кавдын Айтегович

Мать ребёнка: Кундухова Ездек Султан-Мурадовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова Дзуго Айтеговна

Мать ребёнка: Кундухова Ездек Султан-Мурадовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есенова Госамайхо Айтеговна

Мать ребёнка: Кундухова Ездек Султан-Мурадовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кундухова Ездек Султан-Мурадовна

Смерть
Неизвестно
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