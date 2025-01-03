Подзатыльников Михаил Михайлович 1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Подзатыльников Михаил Михайлович

Автор
ИН
Нечаева И.

мужской, родился 1928, Мелешино, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Супруги
Подзатыльникова (Гудылева) Елена Александровна14.04.1928 г.р.
Дети
Подзатыльников Евгений Михайлович1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелешино, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзатыльникова (Гудылева) Елена Александровна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подзатыльникова (Гудылева) Елена Александровна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Подзатыльников Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Подзатыльникова (Гудылева) Елена Александровна

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