Подзатыльников Михаил Михайлович
мужской, родился 1928, Мелешино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Супруги
Подзатыльникова (Гудылева) Елена Александровна14.04.1928 г.р.
Дети
Подзатыльников Евгений Михайлович1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Мелешино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подзатыльникова (Гудылева) Елена Александровна
Рождение ребёнка
1960