Вера Акинфеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Дорофей Федотов
Отец ребёнка: Федот Мартинов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Михаил Федотов
Отец ребёнка: Федот Мартинов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федор Федотов
Отец ребёнка: Федот Мартинов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Григорий Федотов
Отец ребёнка: Федот Мартинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Мартинов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно