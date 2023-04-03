Вера Акинфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Акинфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Дорофей Федотов

Отец ребёнка: Федот Мартинов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Михаил Федотов

Отец ребёнка: Федот Мартинов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Федор Федотов

Отец ребёнка: Федот Мартинов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Григорий Федотов

Отец ребёнка: Федот Мартинов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Мартинов

Место жительства
Неизвестно
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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