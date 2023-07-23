Бирюкова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюкова Татьяна

Бирюкова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Бирюков Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Бирюков Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Бирюков Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодова Галина Павловна

Отец ребёнка: Бирюков Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close