Бирюкова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Бирюков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Бирюков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Бирюков Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодова Галина Павловна
Отец ребёнка: Бирюков Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно