Верещагин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Николай Васильевич

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Место рождения

имение Пертовка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

25.10.1839

Дата смерти

26.03.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

имение Пертовка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1850 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.03.1907
имение Пертовка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
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