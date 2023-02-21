Верещагин Николай Васильевич
Место рожденияимение Пертовка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Дата рождения25.10.1839
Дата смерти26.03.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
имение Пертовка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1850 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.03.1907
имение Пертовка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.