Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиДо 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Екатерина Антонова
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена Антонова
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчины колл. асс. и кав...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Антонова
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Антонов
Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1853