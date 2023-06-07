Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

До 1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Антонов

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Екатерина Антонова

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена Антонова

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчины колл. асс. и кав...
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Антонова

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Антонов

Отец ребёнка: Афанасьев Антон Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1853
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