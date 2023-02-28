Рязанов Сергей Семёнович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти03.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1926
Дочь: Рязанова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Рязанова Анна
Военная служба
С 26.08.1941 по 03.01.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван 26.08.1941 года. Служил в звании рядового в 1172 стрелковом полку 348 стрелковой дивизии. Погиб (пропал без вести) 3.01.1942 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанова Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1942
Причина смерти: Пропал без вести