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Рязанов Сергей Семёнович

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Место рождения

Черепаново, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

03.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Черепаново, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1926

Дочь: Рязанова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Рязанова Анна

Военная служба
С 26.08.1941 по 03.01.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван 26.08.1941 года. Служил в звании рядового в 1172 стрелковом полку 348 стрелковой дивизии. Погиб (пропал без вести) 3.01.1942 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Анна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.01.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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