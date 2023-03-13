Степаньков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепаньков Владимир

Степаньков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаньков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Степанькова Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаньков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Степанькова Галина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанькова Галина Анатольевна

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