Тюрина (Лисицына) Агафья Герасимова
Место рожденияс. Дальняя Липовица Тамбовскогоуезда
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Лисицын Герасим
с. Дальняя Липовица Тамбовскогоуезда
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тюрин Герасим Осипов
Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тюрин Николай Осипов
Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Настасья Осипова
Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Василиса Осипова
Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1751
Сын: Тюрин Яков Осипов
Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тюрин Илья Осипов
Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Осип Федоров
Смерть
Неизвестно