Тюрина (Лисицына) Агафья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Лисицына) Агафья Герасимова

Место рождения

с. Дальняя Липовица Тамбовскогоуезда

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Лисицын Герасим

Мать: не указана

с. Дальняя Липовица Тамбовскогоуезда
Рождение ребёнка
1742

Сын: Тюрин Герасим Осипов

Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Тюрин Николай Осипов

Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Настасья Осипова

Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Василиса Осипова

Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Тюрин Яков Осипов

Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Тюрин Терентей Осипов

Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Тюрин Илья Осипов

Отец ребёнка: Тюрин Осип Федоров

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Осип Федоров

Смерть
Неизвестно
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