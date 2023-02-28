Маннур (Маннуров) Шайхи (Шайхелислам) Фархуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маннур (Маннуров) Шайхи (Шайхелислам) Фархуллович

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Место рождения

Тулубаево, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.01.1905

Дата смерти

11.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Тулубаево, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1921 по 1923
Кемеровская обл.
Место жительства
По 1921
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1923 по 1924
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1929 по 1933
Донецк, Украина
Место жительства
С 1933 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1980
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.06.1980
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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