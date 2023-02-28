Маннур (Маннуров) Шайхи (Шайхелислам) Фархуллович
Место рождения
Дата рождения15.01.1905
Дата смерти11.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1921 по 1923
Кемеровская обл.
Место жительства
По 1921
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1923 по 1924
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1929 по 1933
Донецк, Украина
Место жительства
С 1933 по 1941
Место жительства
С 1946 по 1980
Смерть
11.06.1980