Шонин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1936
Дата смерти02.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1936
Отец: Шонин Иван Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесная Татьяна
Рождение ребёнка
27.03.1961
Мать ребёнка: Лесная Татьяна
Рождение ребёнка
18.08.1962
Сын: Шонин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Лесная Татьяна
Рождение ребёнка
01.07.1966
Дочь: Шонина Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Лесная Татьяна
Рождение ребёнка
14.08.1973
Дочь: Костюкова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Лесная Татьяна
Смерть
02.05.1992