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Шонин Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1936

Дата смерти

02.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1936

Отец: Шонин Иван Спиридонович

Мать: Архипенко Дарья Леонтивна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесная Татьяна

Рождение ребёнка
27.03.1961

Сын: Шонин Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Лесная Татьяна

Рождение ребёнка
18.08.1962

Сын: Шонин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Лесная Татьяна

Рождение ребёнка
01.07.1966

Дочь: Шонина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Лесная Татьяна

Рождение ребёнка
14.08.1973

Дочь: Костюкова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Лесная Татьяна

Смерть
02.05.1992

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