Чертыкова Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон
Отец ребёнка: Чертыкова Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Отец ребёнка: Чертыкова Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан
Отец ребёнка: Чертыкова Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Чертыкова Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина
Отец ребёнка: Чертыкова Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Чертыкова Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чертыкова Антон