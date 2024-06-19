Чертыкова Тамара 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чертыкова Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Майнагашев Иосиф Андреевич

Мать: Майнагашева Анна Ефсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон

Отец ребёнка: Чертыкова Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Отец ребёнка: Чертыкова Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан

Отец ребёнка: Чертыкова Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Чертыкова Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина

Отец ребёнка: Чертыкова Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Чертыкова Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертыкова Антон

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