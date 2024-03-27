(Аптекашева) Гыйлембану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аптекашева) Гыйлембану

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1912

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Аптекашев Зариф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
1986
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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