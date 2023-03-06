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Букина Прасковья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич

Отец ребёнка: Букин Варфоломей Абрамов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Букин Пётр Варфаломеевич

Отец ребёнка: Букин Варфоломей Абрамов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.03.1885

Сын: Букин Иван Варфаломеев

Отец ребёнка: Букин Варфоломей Абрамов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.05.1887

Дочь: Агриппина Варфаломеевна

Отец ребёнка: Букин Варфоломей Абрамов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Варфоломей Абрамов

Работа или профессия
Неизвестно
при муже
Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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