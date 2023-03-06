Букина Прасковья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич
Отец ребёнка: Букин Варфоломей Абрамов
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Букин Варфоломей Абрамов
Рождение ребёнка
21.03.1885
Отец ребёнка: Букин Варфоломей Абрамов
Рождение ребёнка
18.05.1887
Дочь: Агриппина Варфаломеевна
Отец ребёнка: Букин Варфоломей Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
при муже
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно