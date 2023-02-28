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Neuman Ludwig Reinhhold

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Место рождения

Цесис, Cēsu novads

Дата рождения

?.07.1863

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1863

Отец: Neuman Johan Gottlieb

Мать: Neuman Anna Juliane

Цесис, Cēsu novads
Бракосочетание
26.04.1889

Жена: Нейман Мария

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Церковный приход: Екатерининский. Социальный статус жениха: телеграфист 3го разряда Екатеринбургской телеграфной станции Социальный статус невесты: мещанка
Работа или профессия
С 1889
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
телеграфист 3-го разряда Екатеринбургской телеграфной станции
Рождение ребёнка
1890

Сын: Нейман Борис Людвигович

Мать ребёнка: Нейман Мария

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Гилёва Нина Людвиговна

Мать ребёнка: Нейман Мария

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1917
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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