Neuman Ludwig Reinhhold
Место рождения
Дата рождения?.07.1863
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1863
Отец: Neuman Johan Gottlieb
Мать: Neuman Anna Juliane
Бракосочетание
26.04.1889
Жена: Нейман Мария
Церковный приход: Екатерининский. Социальный статус жениха: телеграфист 3го разряда Екатеринбургской телеграфной станции Социальный статус невесты: мещанка
Работа или профессия
С 1889
телеграфист 3-го разряда Екатеринбургской телеграфной станции
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Нейман Мария
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Гилёва Нина Людвиговна
Мать ребёнка: Нейман Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1917