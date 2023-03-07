Чиркова Екатерина (Осипова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Чирков Иван Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чирков Анисим Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров
Рождение ребёнка
19.01.1851 ст.
Сын: Чирков Павел Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова
Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров
Рождение ребёнка
26.03.1855 ст.
Сын: Чирков Ефим Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Иван Захаров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858