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Чиркова Екатерина (Осипова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чирков Иван Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чирков Анисим Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.01.1851 ст.

Сын: Чирков Павел Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова

Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.03.1855 ст.

Сын: Чирков Ефим Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Чирков Иван Захаров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Иван Захаров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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