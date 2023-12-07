Зенова (Панезерова) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Панезеров Федор Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1863
Муж: Зенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1866
Отец ребёнка: Зенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1870
Дочь: Зенова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1874
Дочь: Трифонова (Зенова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зенов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно