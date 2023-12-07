Зенова (Панезерова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенова (Панезерова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Подбережская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Панезеров Федор Андреевич

Мать: не указана

Подбережская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
23.01.1863

Муж: Зенов Иван Иванович

Сорочье-Поле, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
19.04.1866

Сын: Зенов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Зенов Иван Иванович

Сорочье-Поле, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.07.1870

Дочь: Зенова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зенов Иван Иванович

Сорочье-Поле, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.07.1874

Дочь: Трифонова (Зенова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зенов Иван Иванович

Сорочье-Поле, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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