Акимова (Сурначева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Сурначева) Валентина Федоровна

Место рождения

Крещенка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1953

Отец: Сурначев Федор Данилович

Мать: Сурначева (Хорь) Анна Алексеевна

Крещенка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.11.1971

Сын: Акимов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Акимов Владимир Александрович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.11.1974

Дочь: Чижевская (Акимова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Акимов Владимир Александрович

Назарово, город Назарово, Красноярский край

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