Окорокова (Попова) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения12.02.1883 ст.
Дата смерти06.01.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1883 ст.
Отец: Попов Антон Трофимович
Рождение ребёнка
12.10.1911 ст.
Дочь: Широкова Елизавета Елисеевна
Отец ребёнка: Окороков Елисей Кириллович
Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
06.01.1967
Серпухов, Серпухов, Московская область