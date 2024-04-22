Окорокова (Попова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окорокова (Попова) Мария Антоновна

Место рождения

Веригино, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

12.02.1883 ст.

Дата смерти

06.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1883 ст.

Отец: Попов Антон Трофимович

Мать: Попова Ефросинья Егоровна

Веригино, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.10.1911 ст.

Дочь: Широкова Елизавета Елисеевна

Отец ребёнка: Окороков Елисей Кириллович

Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
06.01.1967
Серпухов, Серпухов, Московская область
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