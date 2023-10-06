Маркович (Голубовская) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркович (Голубовская) Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Голубовский Сергей Богданович

Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Жук Вера Богдановна

Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Надежда Богдановна

Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Голубовский Михаил Богданович

Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркович Богдан Афанасьевич

Смерть
1929
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