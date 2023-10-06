Маркович (Голубовская) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Голубовский Сергей Богданович
Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Жук Вера Богдановна
Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Надежда Богдановна
Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Голубовский Михаил Богданович
Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929