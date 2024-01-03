Прасковья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1794

Сын: Бондарев Яков Николаев

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Бондарева) Марфа Николаева

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бондарев Николай Николаев

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бондарев Евфимий Николаев

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Рождение ребёнка
29.03.1805

Сын: Бондарев Иосиф Николаев

Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров

Смерть
До 1816

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