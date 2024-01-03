Прасковья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1794
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Бондарева) Марфа Николаева
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бондарев Николай Николаев
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бондарев Евфимий Николаев
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Рождение ребёнка
29.03.1805
Отец ребёнка: Бондарев Николай Прохоров
Смерть
До 1816