Ясюченя Надежда Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1951
Дочь: Ясюченя Наталья Львовна
Отец ребёнка: Ясюченя Лев Семенович
Рождение ребёнка
20.07.1952
Дочь: Студеникина (Ясюченя) Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Ясюченя Лев Семенович
Рождение ребёнка
06.04.1960
Отец ребёнка: Ясюченя Лев Семенович
Смерть
Неизвестно