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Ясюченя Надежда Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисовский Лука Гаврилович

Мать: Борисовская (Сныткина) Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясюченя Лев Семенович

Рождение ребёнка
09.02.1951

Дочь: Ясюченя Наталья Львовна

Отец ребёнка: Ясюченя Лев Семенович

Рождение ребёнка
20.07.1952

Дочь: Студеникина (Ясюченя) Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Ясюченя Лев Семенович

Рождение ребёнка
06.04.1960

Сын: Ясюченя Сергей Львович

Отец ребёнка: Ясюченя Лев Семенович

Смерть
Неизвестно

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