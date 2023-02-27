(Мухина) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Мухин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Феоктиста
Отец ребёнка: Мухин Иван
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мухин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Иван
Место жительства
Неизвестно
Калистово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно