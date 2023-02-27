(Мухина) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухина) Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Мухин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Феоктиста

Отец ребёнка: Мухин Иван

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мухин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Иван

Место жительства
Неизвестно
Калистово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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