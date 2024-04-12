Замятина Екатерина Мартемьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Замятин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкачёва Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Замятин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замятина Антонида Фёдоровна
Отец ребёнка: Замятин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Замятин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щуколюкова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Замятин Федор
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Невьянцева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Замятин Федор
Смерть
Неизвестно