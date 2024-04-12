Замятина Екатерина Мартемьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина Екатерина Мартемьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замятин Филипп Федорович

Отец ребёнка: Замятин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкачёва Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Замятин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замятина Антонида Фёдоровна

Отец ребёнка: Замятин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Замятин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щуколюкова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Замятин Федор

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Невьянцева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Замятин Федор

Смерть
Неизвестно

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