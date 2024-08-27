Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна

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Место рождения

с. Барановка, Вольский р-н, Саратовская обл.

Дата рождения

09.09.1908

Дата смерти

30.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1908

Отец: Илюшкин Михаил Никифорович

Мать: Илюшкина Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Столбикова) ?? Алексеевна

Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Столбикова) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.1929

Сын: Столбиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1937

Дочь: Морева (Столбикова) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
21.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич

Смерть
30.08.1993
Причина смерти: атеросклероз сосудов головного мозга

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