Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна
Место рожденияс. Барановка, Вольский р-н, Саратовская обл.
Дата рождения09.09.1908
Дата смерти30.08.1993
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Столбикова) ?? Алексеевна
Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Столбикова) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1929
Сын: Столбиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
03.01.1937
Дочь: Морева (Столбикова) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столбиков Алексей Николаевич
Смерть
30.08.1993
Причина смерти: атеросклероз сосудов головного мозга